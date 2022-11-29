日本3死囚主張絞刑違反國際法 提訴停止執行

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（中央社東京29日綜合外電報導）在大阪拘留所服刑的3名死刑犯認為，日本刑法規定的絞刑不僅違反禁止殘酷刑罰的國際法，也有違日本憲法，3人向大阪地方法院提訴，要求中央政府停止執行死刑及損害賠償。

日本朝日新聞報導，日本從明治時代以來，就在刑法明定死刑執行方式為絞刑，至今未曾改變。原告方面主張，民眾根本不清楚死刑執行的實際狀況，如果中央政府認為絞刑並不殘酷的話，就應該在司法場域將實際狀況公諸於世。

每日新聞報導，3名死囚的代理人律師表示，這是再度對日本死刑制度樣貌提出質疑。提訴的3名死囚遭判死刑定讞至今都已超過10年，其中有2人正請求再審。律師並未透露3名死囚姓名。

根據原告方面提出的訴狀，日本政府所批准的國際人權公約禁止非人道刑罰及恣意剝奪生命；絞刑也違反了禁止殘酷刑罰與拷問的日本憲法第36條規定。

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有關日本過去刑事判決中提出的法醫學者鑑定書，認為絞刑讓死囚瞬間失去意識，不會造成死囚痛苦，原告方面舉出見解相異的澳洲法醫學者的說法，主張日本法醫學者看法是「醫學上的錯誤」。

有關日本死刑制度，日本最高法院1948年時曾做出絞刑合憲判斷。國際特赦組織表示，截至2020年底止，全球有包括日本及美國等55國維持死刑制度，而在法律上或事實上廢除死刑的國家共有144國。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111129