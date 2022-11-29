韓政府下令水泥運輸車主開工 勞資對立升高

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國貨運工會為爭取永久實施安全運費制度發起罷工，癱瘓水泥、鋼鐵等物流運輸，韓國政府在談判破裂後今天正式下達開工令，強制水泥混凝土運輸車主回到工作崗位，業主叫好同時也引發工會不滿。

韓國政府在國務會議後召開跨部門聯合記者會，由國土交通部長元喜龍宣布，針對水泥相關運輸業者及從業人員開工命令，適用對象包括2500多名從業者及209處相關公司。

韓國貨車運輸事業法規定，若運輸業及從事者在無正當理由下集體拒絕進行貨物運輸，可能對經濟造成嚴重影響時，國土交通部長經國務會議審議後可下達開工令。

當局說明，貨運工會「貨物連帶本部」24日發起總罷工後，水泥出庫量較平時減少90%至95%，影響全國各地多數建築工程，延誤與逾期賠償金等費用累積下來可能造成整體營建業損失，進而影響國家經濟。

當局對業者個別通知後，適用對象若無正當理由拒絕開工，可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣71萬元）以下罰款。韓國政府為此出動國土部、地方政府公務員及警方組成的76個搜查隊，將從今天下午開始對水泥運輸業者進行現場調查。

貨物連帶所屬的「全國民主勞動工會總聯盟」在開工令下達後發布聲明，主張命令只會讓狀況更惡化，使談判破裂，要求當局撤回命令，有誠意地進行協商對話，並表示將啟動緊急體系，積極保護工會成員，鬥爭到底。

相當於貨運司機最低薪資保障的安全運費制度將在今年落日，貨物連帶要求政府永久實施這項制度並擴大適用範圍，確保司機不會因為過低薪資引發過勞、超速等危險駕駛狀況；但國土部在28日與貨物連帶的談判中堅持只針對「貨櫃及散裝水泥運輸車」延長3年，且不擴大範圍的立場，並要求罷工司機儘速回到工作崗位。

雙方預計30日再次召開會議，貨物連帶也要求與國土部長元喜龍直接對話。但政府下達開工令，被勞方批評為對談判施壓。

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代表業主的工商團體則對開工令表示歡迎，韓國經營者總協會表示，貨物連帶的集體罷工行為對產業第一線造成的影響大幅擴張，並指出鋼鐵、汽車、煉油、化學等產業都多少受影響，要求當局考慮就其他業別運輸業者下達開工令。

韓國貿易協會也採同樣立場，要求政府積極考慮對其他業別運輸業者也下達開工令，因應影響產業第一線的「集體拒絕運輸與違法行動」。（編輯：廖漢原）1111129