共軍：美艦闖南沙島礁鄰近海域 警告驅離
2022/11/29 14:58（11/29 20:10 更新）
中共南部戰區新聞發言人田軍里表示，美國海軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」29日未經中國政府批准，非法闖入南沙島礁鄰近海域。（圖取自facebook.com/USS.Chancellorsville）
（中央社台北29日電）中共南部戰區新聞發言人田軍里表示，美國海軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）今天未經中國政府批准，非法闖入南沙島礁鄰近海域，南部戰區組織海空兵力跟蹤監視，並予以警告驅離。
據南部戰區微信公眾號消息，田軍里表示，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，「是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的南海安全風險製造者」。
他強調，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。
美國勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）今年7月也曾進入西沙附近海域。美國海軍當時稱，班福特號在南海地區「自由航行」，符合國際法。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111129
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