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韓國首爾地鐵勞資談判破裂 30日起時隔6年罷工

2022/11/29 22:49
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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）負責營運首爾地鐵1到8號線及9號線部分區間的首爾交通公社今天與工會談判破裂，工會宣布將依規劃在30日進行罷工，非通勤時段班次可能降至平日的7成左右。

韓聯社報導，首爾交通公社工會及首爾交通公社統合工會等2大工會組成的聯合交涉團今晚宣布與社方最終談判破裂，這也將導致首爾交通公社工會時隔6年來首次罷工。

工會規劃30日在本社及首爾市政府前進行罷工誓師大會，Newsis等韓媒報導，這次罷工期間首爾地鐵1到8號線列車運行率預計降至平常的53%至79%，可能出現班次延誤等狀況。

首爾市政府為降低罷工對民眾影響，將出動緊急人力因應，目標讓上班時段列車班次正常營運，下班時段維持在平日的85.7%，乘客較少的白天時段則維持在72.7%水準。

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首爾交通公社工會這次罷工主要訴求在於合理的人力結構調整與薪資協商，工會指出，社方以財務危機為由，在未經協商下決定至2026年為止縮編約10%，預估裁減1539名人力，也無視工會與首爾市方要求增員的協商結果。

工會今年9月起要求協商，10月6日談判破裂後，工會以79.7%贊成率通過11月30日的總罷工行動。負責首爾地鐵1、3、4號線部分區段營運的韓國鐵路公社（KORAIL）工會也宣布將在12月2日進行罷工，屆時可能引發更嚴重的交通大亂。（編輯：黃自強）1111129

#工會
#首爾交通公社
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