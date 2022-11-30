幣安收購加密貨幣平台Sakura 進軍日本市場

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全球最大加密貨幣平台幣安30日宣布買下受日本官方監管的加密貨幣交易所Sakura Exchange BitCoin。（路透社）

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（中央社東京30日綜合外電報導）全球最大加密貨幣平台幣安（Binance）今天宣布買下受日本官方監管的加密貨幣交易所Sakura Exchange BitCoin（SEBC），取得首張東亞地區執照。

自從競爭對手FTX本月聲請破產後，幣安成為鎂光燈焦點。

幣安執行長、華裔加拿大籍的趙長鵬上週誓言將發布公司稽核報告，並駁斥傳聞稱他引發FTX破產。

幣安買下SEBC全部股權，兩家公司在聯合聲明稿中未透露這宗交易的細節。

然而，幣安在聲明稿中表示，該公司藉由提供受日本當局監管的服務，「來支持負責任的全球加密貨幣環境」。

日本幣安總經理千野剛司在聲明中表示：「在未來加密貨幣的普及上，日本市場將扮演關鍵角色。」

「我們將與當局合作，為了用戶以遵從法令的方式，發展我們合併的交易所。」

總部設在東京的比特幣交易所Mt. Gox於2014年破產後，日本當局即致力強化對虛擬貨幣的規範。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111130