美特勤局為拜登租用5車歸還後突燒毀 陰謀論者大做文章

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統拜登在感恩節週末離開南特基島（Nantucket）後不到一天，特勤局向赫茲租車（Hertz）承租的5輛豪華汽車突然在機場停車場起火燃燒，讓陰謀論者開始大做文章。

根據富比世（Forbes）網站，南特基島當地媒體Nantucket Current在推特上分享燒毀車輛的照片，「消息人士稱，這些汽車歸赫茲公司所有，在拜登總統訪問期間使用這些車輛的特勤人員才剛剛還車。」

這5輛豪華汽車分別是雪佛蘭（Chevrolet）Suburban、福特（Ford）Explorer、Infiniti QX80、福特Expedition和吉普（Jeep）Gladiator。

Nantucket Current報導指，「週一（11月28日）清晨，南特基島紀念機場（Nantucket Memorial Airport）發生火災，涉及特勤局人員最近使用的多輛租車」，並指出特勤局在不到24小時前才歸還這些汽車。

根據南特基島紀念機場發布的聲明，11月28日清晨5時22分，機場工作人員從監控攝影機畫面看到火災。此後當地消防和警察部門獲報趕往現場，並控制火勢。

一名網友在Nantucket Current的YouTube頻道評論區留言說：「發生了非常可疑的事情。」另名網友也說：「這絕非巧合，絕對不可能。」

相關單位正就事故起因進行調查。福特Expedition因為電池接線盒引發引擎室火災風險，自5月以來一直處於安全召回狀態，因此火災可能始於這輛車。這次的召回涉及2020年12月至2021年4月期間生產的6萬6000輛福特Expedition和林肯（Lincoln）Navigator車型。

根據福特官網：「我們認為這些車輛起火事件可追溯到一家電路板供應商，這家供應商在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期間改變生產地點。那裡生產的印刷電路板有時容易發生大電流短路。」

陰謀論者也開始拿這起事件大做文章。一名網友在推特（Twitter）發文說：「我覺得拜登總統的5輛特勤局租車在歸還後不到24小時，突然在南特基島機場停車場起火，應該另有隱情。」這則貼文隨即被轉發近8000次。

目前Expedition和Navigator車款的多數引擎室起火事件都在極為相似的情況下發生，當時車輛皆已停好並熄火。

赫茲在寫給富比世的電子郵件中證實，該公司正與地方當局配合進行調查。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1111201