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印度開始G20輪值主席任期 莫迪發文倡一體性

2022/12/1 21:03
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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度今天正式接任20國集團（G20）輪值主席，總理莫迪（Narendra Modi）重申，印度將在人類因爭奪資源而衝突不斷之際，提倡「一體性」（oneness）的普世價值觀；人類的挑戰不能靠戰爭解決，而是靠團結一致。

印度總理府今天發布莫迪執筆的一篇文章，感嘆人類史就是一部爭奪有限資源的歷史，理念與身分認同也是競爭的一環，時至今天，人類仍深陷零合思維中，引發領土與資源爭奪戰。

莫迪寫道：「印度做為G20輪值主席，將致力促進『一體性』的普世觀，因此我們定下的主題為『一個地球、一個家庭、一個未來』。」

他指出，人類已有能力滿足基本需求，不需要再為生存爭鬥，「我們的時代無須是戰爭的時代」，並強調人類今日的挑戰是氣候變遷、恐怖主義和疫情，這些挑戰不能靠戰爭解決，而是靠團結一致。

莫迪稱，印度是全球最大民主國家，但內部各種聲音和諧共存，經濟也能快速發展，將利用擔任G20輪值主席的機會，分享「印度經驗」，供全球參考，特別是對開發中國家。

他強調，為了給下一代保留希望，印度將鼓勵世界強國進行真誠的對話，緩解大規模殺傷性武器帶來的風險，提升全球安全，並呼籲各會員國共同協助印度為世界帶來「療癒、和諧和希望」。

印度輪值主席任期從今天開始直到明年11月30日，這段期間將主辦大約200場涉及各領域和議題的會議，下一屆G20峰會暫訂2023年9月9日至10日在新德里舉行。

本屆G20標誌是以蓮花托起的地球代替G20當中的0，整體色調從上而下由黃轉綠，而地球則是採用藍白兩色。莫迪之前曾說明：「蓮花象徵希望，不管環境多麼艱困，蓮花總會盛開。」（編輯：陳惠珍）1111201

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