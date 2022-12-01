立陶宛總理：對俄制裁將成功 但歐盟要有耐心

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（中央社維爾紐斯1日綜合外電報導）波羅的海國家立陶宛的總理席莫尼特今天表示，歐洲聯盟（EU）有必要耐心看待它針對俄羅斯侵略烏克蘭所採取的制裁，因為大多數相關措施要到中長期才會產生影響。

席莫尼特（Ingrida Simonyte）在路透社主辦的Reuters NEXT會議受訪時說：「我想表達的是，我們需要有耐心。因為沒有任何制裁能讓俄羅斯一夕間罷手。這是不可能的。我們不該如此期待。」

席莫尼特並透露，北大西洋公約組織（NATO）成員國間大體上達成共識，不要施壓烏克蘭與俄羅斯談判。她同時呼籲北約不只把防空武器提供給歐洲東部的成員國，也應提供給烏克蘭。

席莫尼特以波蘭11月發生一起造成2人死亡的飛彈爆炸事件為例。華沙和其他西方國家都說，爆炸的飛彈來自烏克蘭防空系統，在追擊一枚俄羅斯飛彈時偏離目標。她說：「烏克蘭擁有的防空系統越好，那樣的事件發生機率就越小。」

立陶宛是北約明年峰會主辦國。席莫尼特預期，屆時議題主要將環繞烏克蘭，以及北歐國家瑞典與芬蘭申請加入北約的決定。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111201