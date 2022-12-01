韓國貨運罷工延燒 一週經損新台幣380億元

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國貨運工會為爭取永久實施安全運費制度發起罷工，水泥、鋼鐵、汽車、石化業都受影響，當局統計，過去一週內因出貨不及的經濟損失達1.6兆韓元（約新台幣380億元），韓國政府可能考慮擴大強制開工令適用範圍。

韓國全國民主勞動工會聯盟旗下「貨物連帶本部」11月24日發起罷工，要求無限期延長原訂在今年落日的安全運費制度，但主責的國土交通部堅持僅就「貨櫃及散裝水泥運輸車」延長3年適用原制度。在談判破裂後，國土交通部針對水泥混凝土運輸車業者及從業人員下達開工令，避免經濟影響擴大。

根據產業通商資源部統計，11月24日至30日期間因罷工導致出貨延遲的貨物量包括水泥97.6萬公噸、鋼鐵56.2萬公噸、汽車7707台、汽油25萬9238公秉。當局憂心若罷工延續，可能導致損失進一步擴大。

韓聯社報導，政府下達開工令後，水泥混凝土運輸車司機已陸續回到工作崗位，當局表示將持續觀察復工情況。繼水泥混凝土後，油罐車司機可能成為下一個遭強制復工的對象。

韓國總統辦公室指出，截至今天下午2時，全國各地油量不足的加油站已達到49處，總統辦公室正在商討「各種因應選項」。政府高層官員透露，首都圈加油站庫存油量大約僅剩2到3天額度。

貨物連帶本部揚言鬥爭到底，宣布3日將在首爾及釜山同時發起多處罷工；政府則持續呼籲罷工司機儘快回到工作崗位。

雇用勞動部長李正植今天透過臉書表示，貨物連帶本部無限期地集體拒絕運輸，加上鐵道工會預告的罷工等活動，將嚴重影響國民日常生活，「就結果而言，損失最後可能回到勞工身上」。

他在今天的發文中表示，工會團體拒絕對話與妥協，以鬥爭的方式解決問題，將無法得到國民的支持與信賴，呼籲貨物連帶本部立即取消拒絕運輸的決定。（編輯：周永捷）1111201