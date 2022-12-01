法國推動民眾提交無照武器 家傳槍砲紛被翻出

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（中央社法國尼斯1日綜合外電報導）法國政府為了打擊非法武器，推動民眾主動提交未登記的槍砲。本週法國各地民眾紛紛將家中槍械帶到警局收集點，許多是從閣樓翻出的家傳物，或是被擺在櫥櫃後方遺忘已久。

路透社報導，在法國擁槍遠不比一些國家普遍，例如美國；且槍枝犯罪也相對罕見。但巴黎亟欲讓非法持有的槍砲數量減少，當局估計這類武器數量多達600萬件。

在法國南部城市尼斯（Nice），民眾李奧內爾（Lionel）把家中武器交到警局。他說：「這些是我爸爸的。我不知道拿它們怎麼辦。」

「我不那麼喜歡槍。既然有個方法能乾淨俐落擺脫它們，就是應該放手這種紀念品的時刻。」

法國內政部推動的繳械活動自11月25日開跑以來，全國300個收集點收到民眾交出的步槍、手槍及彈藥，甚至還有刀與手榴彈。

提交武器的民眾不會面臨處罰，他們可以將武器登記，或是留給警方。

截至11月30日，法國警方已收集到6萬5000支槍枝，另有160萬顆子彈及其他砲彈。活動至12月2日截止，繳交的武器將送到博物館收藏，或是予以銷毀。（譯者：張正芊）1111201