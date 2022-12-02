更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 國際

歐盟執委主席疑口誤 烏克蘭澄清陣亡官兵僅1萬多

2022/12/2 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔1日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩在一段影片談話稱烏克蘭軍隊陣亡10萬人，後來影片將這段刪除，仍引發爭議；烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天說，烏軍至今約折損1萬至1萬3000人。

歐盟政策期刊和重要入口網站「歐洲動態」（EurActiv）報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）11月30日在一段影片談話裡稱「估計已有12萬烏克蘭人死於俄烏戰爭」。

原版影片顯示范德賴恩說：「截至目前，估計2萬平民和超過10萬烏克蘭官兵喪命。」范德賴恩並未具體說明數字來源，影片隨後被大量網友轉推。

歐盟執委會之後刪除范德賴恩這段談話的影像與文字，重新貼出拿掉傷亡數字的影片與文字版本；范德賴恩的發言人事後推文澄清，稱影片因10萬人這個數字不精確而須重新編輯，因為10萬人這數字包含陣亡與受傷人員。

路透社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天告訴烏國一家電視網，到目前為止，烏軍在與俄羅斯的戰爭約折損官兵1萬至1萬3000人。

這應是自8月底以來烏方再次估計戰爭陣亡人數；當時烏軍總司令稱有近9000名軍事人員喪命。

波多利雅科說：「我們持開放態度談論陣亡人數。」還說受傷官兵人數遠多於陣亡者。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）11月時曾說，俄軍傷亡人數超過10萬，烏軍方面的死傷「也差不多」。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）昨天在一段錄影採訪裡聲稱，俄羅斯的死亡人數大約是烏克蘭的7倍。（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1111202

#范德賴恩
#波多利雅科
#烏克蘭
范德賴恩
歐盟提議設專責法庭審俄高官 扣押遭凍資產賠償烏 歐洲7億人能源危機 仰賴俄化石燃料各國自尋解方[影]
波多利雅科
烏克蘭軍隊節節挺進 親俄傀儡當局逃出烏南赫松市 俄國邊境公寓遇襲 與烏克蘭互相指責是對方所為
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族