歐盟執委主席疑口誤 烏克蘭澄清陣亡官兵僅1萬多

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（中央社基輔1日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩在一段影片談話稱烏克蘭軍隊陣亡10萬人，後來影片將這段刪除，仍引發爭議；烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天說，烏軍至今約折損1萬至1萬3000人。

歐盟政策期刊和重要入口網站「歐洲動態」（EurActiv）報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）11月30日在一段影片談話裡稱「估計已有12萬烏克蘭人死於俄烏戰爭」。

原版影片顯示范德賴恩說：「截至目前，估計2萬平民和超過10萬烏克蘭官兵喪命。」范德賴恩並未具體說明數字來源，影片隨後被大量網友轉推。

歐盟執委會之後刪除范德賴恩這段談話的影像與文字，重新貼出拿掉傷亡數字的影片與文字版本；范德賴恩的發言人事後推文澄清，稱影片因10萬人這個數字不精確而須重新編輯，因為10萬人這數字包含陣亡與受傷人員。

路透社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天告訴烏國一家電視網，到目前為止，烏軍在與俄羅斯的戰爭約折損官兵1萬至1萬3000人。

這應是自8月底以來烏方再次估計戰爭陣亡人數；當時烏軍總司令稱有近9000名軍事人員喪命。

波多利雅科說：「我們持開放態度談論陣亡人數。」還說受傷官兵人數遠多於陣亡者。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）11月時曾說，俄軍傷亡人數超過10萬，烏軍方面的死傷「也差不多」。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）昨天在一段錄影採訪裡聲稱，俄羅斯的死亡人數大約是烏克蘭的7倍。（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1111202