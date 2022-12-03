大國抱團研發下代戰機 英義拉日本抗德法

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國、義大利、日本即將達成共同研發下一代戰機的政治協議，匯聚三方力量挹注數十億美元的「暴風」（Tempest）戰機研發，與德法聯盟乃至美國等爭雄。

美媒引述知情人士披露，英義日3國可望下週達成「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）協議研發暴風戰機，參與各方7月時在日本展現興趣時曾透露會在年底前敲定協議。

英國與義大利研發暴風戰機，來和德法幾年前攜手展開的「未來空戰系統」（Future Combat Air System）新一代戰機計畫打對臺。英義一直拉日本入夥，還想找瑞典助陣。

日本在俄烏戰爭後加大國防預算並升級國安戰略，但加入美國以外的集團參與重大國防研發對日本來說仍是打破傳統，部分原因也是美國不願分享關鍵技術使然。

拉日本入夥有助暴風戰機日後的全球銷售，尤其在德國選擇與法國合作成為對手集團後。英義取得日本這一「金主」加入是一大利多。

知情人士指出，英義日3國明年要進一步敲定整個戰機研發計畫的結構、分工和所有權。參與各方目前正努力促成3國各擁1/3所有權，但尚待敲定。

暴風戰機研發計畫的主要合約商分別為日本的三菱重工、英國的英國航太系統公司（BAE Systems）與義大利的李奧納多集團（Leonardo SpA）；瑞典的紳寶（Saab AB）集團則是潛在加入方。

其中一名知情人士說，目前各方要投入的資金金額尚未敲定。此前有報導稱英國承諾未來3年內投資超過20億英鎊（約新台幣752億），義大利也在去年的國防支出計畫裡承諾幾年內對暴風戰機計畫投資20億英鎊。

目前不明朗的是日本加入暴風戰機研發後，會否或如何與自己本有的F-X戰機計畫整合；英國航太系統公司7月時曾表示有多種選擇方案。日本自己的下一代戰機F-X計畫是由三菱重工主導。

但英義日與德法兩大陣營要研發的新一代戰機均須費時多年，暴風戰機預計2035年左右可以服役，德法的新戰機更預計得到2040年。（譯者：陳亦偉）1111203