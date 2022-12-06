歐盟基金首撥逾390億 發展下一代戰機船艦

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天宣布，歐洲防禦基金將首批撥款的12億歐元（約新台幣391億元）用於下一代戰鬥機等各種計畫。

歐洲防禦基金（European Defence Fund）成立於2019 年，在2021-2027年期間預算總額為79億歐元，目的在支持歐盟國防生產和軍事技術開發方面的合作。

歐盟執委會表示，今天批准的歐洲資金將支持「下一代戰鬥機、戰車和船艦，以及在太空、網路、軍事雲端、人工智慧（AI）、半導體與醫療對策等各領域的關鍵防禦技術。」

其中近1億歐元將資助西班牙公司Sener 2035年前開發歐洲極音速防禦攔截器（EU HYDEF）計畫。

另外7500萬歐元將用於法國達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）開發的歐洲空中作戰協同標準化計畫（EICACS）。

歐盟內部市場（EU Internal Market）執委布勒東（Thierry Breton）7月選擇了61項計畫，作為共同資助項目。

歐盟向烏克蘭提供武器以協助對抗俄羅斯，已讓歐盟的武器庫規模縮減，也顯示出歐洲國家的軍事能力有限。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111206