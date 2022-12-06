傳印度測試長程飛彈 中國研究船折返印度洋

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（中央社記者林行健新德里6日專電）「印度時報」（Times of India）今天引述軍方消息人士報導，在印度據信將測試新款長程飛彈之際，被視為中國「間諜船」的「遠望5號」立即從印尼附近海域折返到印度洋。

地理空間情報分析專家席孟（Damien Symon）2日曾在推特發布一張航行位置圖，並稱「遠望5號」似乎正掉頭航往印度洋區域，5日再次推文說它已進入印度洋。

「印度時報」今天引述軍方消息人士，證實「遠望5號」昨天上午經印尼的巽他海峽（Sunda Strait），進入印度洋區域。

印度政府11月底發布飛航公告（NOTAM），宣布將於12月15日至16日測試實驗性飛行載具，受影響範圍達5400公里，孟加拉灣（Bay of Bengal）上空為禁飛區。根據航行圖，當時「遠望5號」遠在印尼附近海域。

外界推測，印度準備測試即將服役的「烈火-5」（Agni-5）地對地洲際彈道飛彈，射程號稱可達5000公里、能攜帶1000公斤的核彈頭。

11月，印度本來打算測試射程3000多公里的「烈火-3」飛彈，但因另一艘中國研究測量船「遠望6號」出現而延後。12月中的這次測試計畫時程是否會有變動，尚待觀察。

「印度時報」稱，由於印度洋是國際水域，新德里不能制止中國船隻航行。

「遠望5號」為研究測量船，今年8月在印度及美國的關切下，仍說服斯里蘭卡准許訪問赫班托達港（Hambantota）。事件引起新德里與可倫坡的外交齟齬，新德里擔心「遠望5號」會刺探印度東部沿岸的敏感設施。

赫班托達港位於斯里蘭卡南部，是在中國「一帶一路」倡議下貸款興建，後因無力償債而於2017年長租給中國一家國有企業，期限99年，印度擔心中國會以這座港口作為在印度洋的軍艦補給站，包括潛艦在內。（編輯：黃自強）1111206