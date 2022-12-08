英調查點名國際車廠 供應鏈恐涉新疆強迫勞動

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國雪菲爾哈倫大學團隊耗時6個月調查發現，西方汽車大廠與中國新疆地區的維吾爾少數民族侵犯人權行為之間，存在「巨大且持續擴大的連結」，點名多家知名車廠供應鏈。

法新社報導，位於英格蘭北部的雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）4名學者與匿名研究人員調查發現，國際供應鏈「受制於中國的鎮壓計畫和有系統的強迫勞動」。

研究團隊分析公開文件後表示，中國政府刻意將原物料開採、加工及汽車零組件製造轉移到新疆。

報告中指出：「如果你過去5年內買過一輛車，它的部分零件可能就是中國維吾爾族人和其他被迫勞動者製造的。」

報告還說：「經分析公開文件後發現，西方汽車品牌與維吾爾族受虐之間存在巨大且持續擴大的連結，從引擎蓋裝飾、車架到引擎外殼、內裝到電子設備，無所不包。」

報告中也點名主要汽車大廠，如福斯（Volkswagen）、BMW、本田（Honda）、福特（Ford）、通用（GM）、賓士（Mercedes-Benz）、豐田（Toyota）、特斯拉（Tesla）等，「都涉有很高的風險向維吾爾地區侵害人權的相關企業進行採購」。

調查報告也指出，部分車廠向中國其他地區工廠採購電子設備，但這些工廠雇用的是遭販運的維吾爾族人；另因金屬貿易公司握有新疆冶煉廠股權，導致車廠無意間從維吾爾地區採購金屬。

報告敦促西方車廠採取行動，指「汽車產業必須立即展開供應鏈溯源回到原物料…如果不進行全面性追蹤，可能面臨巨大的法律、道德和聲譽風險」。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1111208