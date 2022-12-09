哈利梅根紀錄片開播 批媒體騷擾王室未保護家人

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國哈利王子在今天播出的Netflix紀錄片迷你影集中，譴責媒體針對他與梅根的關係「無情可怕的攻擊和利用」，並批評英國王室未能保護妻子梅根和母親黛安娜。

Netflix今天推出「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）前3集，預定將在15日播出最後3集。

路透社報導，哈利王子（Prince Harry）表示，媒體「狗仔」對有非裔血統的梅根帶有「種族歧視」的窮追騷擾，但英國王室卻視為必經過程。

他也將媒體對待梅根的方式與他母親黛安娜王妃（Princess Diana）的遭遇相提並論。黛安娜1997年在法國巴黎為躲狗仔跟拍發生嚴重車禍，香消玉殞。

哈利說，他有責任揭露存在於媒體之中「剝削和賄賂」之實。

夫妻倆在紀錄片中揭露從相戀到訂婚的心路歷程，包括梅根憶起首次接獲死亡威脅，哈利也談到兩人為保護隱私而變裝約會，以及揭露先前未曝光的兒子亞契（Archie）相關畫面。

哈利表示，他們犧牲了一切，還說很怕妻子會被媒體逼走。

他還提到嫁入王室體系的女性所承受的痛苦與艱辛。不過主要焦點在英國八卦媒體對待他們的方式，以及如何衝擊他們的關係，最終導致他們卸下王室職責，到美國展開新生活。

報紙媒體在紀錄片開播前的報導多半很苛刻，指稱這對夫妻一邊靠著王室關係賺錢，一邊又攻擊這個君主國。「每日郵報」（Daily Mail）在網站上有10多篇關於這部紀錄片的文章，還形容哈利和梅根的爆料是再度對王室開戰。

法新社報導，王室迷對於哈利和梅根是否有必要拍這部紀錄片有兩派意見。

一名來自英格蘭東北部的68歲婦女說：「這樣做是不對的，哈利原本與哥哥（威廉王子）很親，但現在與家人漸行漸遠。」

不過一名來自威爾斯的26歲護理師說：「我認為他們很勇敢，說出他們的一切經歷。要暢所欲言真的很困難，尤其是對家人不利的話。這樣做對他們來說其實很公道。」

到目前為止，白金漢宮（Buckingham Palace）和威廉王子官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）都未對這部紀錄片置評。Netflix表示，王室成員紛紛婉拒在紀錄片中發表評論。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111209