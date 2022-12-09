瑞典芬蘭履行承諾 籲土耳其盡快放行兩國加入北約

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）芬蘭、瑞典和美國今天一起要求土耳其盡快同意讓芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），因為兩國已履行對土耳其的承諾。土耳其要求兩國對庫德族民兵採取更強硬措施。

芬蘭與瑞典今年稍早申請加入北約，但土耳其遲遲不願鬆口同意。法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和瑞典、芬蘭外交部長在華府會晤，但未表達不滿情緒，也未出言威脅土耳其。

布林肯在聯合記者會上說：「我相信北約組織很快會正式歡迎芬蘭和瑞典加入。兩國都已採取相當具體行動履行承諾，包括與我們的盟友土耳其的安全顧慮有關的承諾。」

土耳其先前以支持芬蘭與瑞典加入北約為籌碼，要求兩國對庫德族民兵採取更強硬態度，因為土耳其認定這些民兵是恐怖分子。

瑞典上週引渡了土耳其通緝的庫德工人黨（Kurdistan Workers' Party）黨員塔特（Mahmut Tat）。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）說，芬蘭與瑞典今年稍早對土耳其所作承諾正「充分履行」。

哈維斯托希望芬蘭和瑞典能在明年2月之前加入北約。匈牙利原本也不支持兩國加入，但已承諾於2月同意放行。

哈維斯托說：「當然，我們現在還沒有土耳其國會處理這項議題的確切日期和明確計畫。我們知道土耳其將舉行大選，我們當然希望土耳其盡早做出決定。」

土耳其預定明年6月舉行大選，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將爭取連任。有些專家認為，他在選前都會表現出不妥協的態度。

瑞典和芬蘭長期與西方國家軍方維持密切關係，但一向不願加入軍事聯盟，以免激怒俄羅斯。

不過，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，促使瑞典和芬蘭轉變態度。烏克蘭多年來試圖加入北約，都無功而返。一旦成為北約一員，就可在遭到攻擊時獲得其他成員國共同防衛。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1111209