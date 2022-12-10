博通610億美元收購VMware 傳面臨歐盟全面調查

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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）知情人士表示，美國晶片大廠博通公司（Broadcom）斥資610億美元買下雲端運算業者威睿（VMware Inc）的收購案恐受挫，歐盟反托拉斯監管機構準備對此交易展開全面調查。

路透社報導，這項收購案是今年來全球規模第2大，此舉意味博通試圖將業務多元化並進軍企業軟體領域，但目前全球監管機構正對科技巨擘（Big Tech）收購案加強審查。

知情人士10月告訴路透社，博通希望歐盟能夠早日批准收購雲端運算業者威睿一案，理由是面臨來自亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）的競爭。

知情人士說，本週稍早，博通與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）官員舉行所謂的「現況會議」（state of play meeting）。

歐盟官員通常會在此類會議上表達他們的擔憂，如果公司不能說服他們相信收購的好處，他們就會在對交易的初步審查結束後，啟動為期4個月的全面調查。歐盟執委會預定12月20日完成對該交易的初步審查。

博通表示，由於收購規模龐大，預計其他關鍵地區的審查程序時間將會延長，但公司認為這筆交易將在2023會計年度結束並完成。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1111210