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日本調查：沖繩女社長占比連10年居冠

2022/12/11 12:12
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本民間機構調查顯示，沖繩縣女社長占比已連續10年高居日本第一，可能跟沖繩縣內以女性易於創業的服務業為主的產業結構等因素有關。

日本沖繩時報報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）11月公布的最新調查顯示，在日本約119萬間受調查公司中，沖繩共有1萬2914位社長，其中有1496人是女性，占比約11.6%，跟德島縣並列日本第一。

日本共有6縣女社長占比逾10%，除了上述的沖繩與德島外，還包括青森縣、佐賀縣、奈良縣及高知縣；女性社長占比最低的是岐阜縣的5.8%。

日本製造業集中的中部地方，可以看到女社長占比整體來說偏低的傾向。

至於日本全境女性社長占比為8.2%，較2021年微增0.1個百分點，是統計上可確認的1990年以來最高的一年。

帝國資料調查公司沖繩分公司負責人說，在服務業占比高的沖繩縣，女社長的占比也高，研判其中一項主因可能是當地薪資不高，許多家庭都是雙薪家庭，讓女性必須出社會的比率也高。

另一家民間信用調查公司「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research）11月也公布調查，沖繩4萬5351間受調查公司中有9353位女社長，占比20.6%，較上次調查略增0.2個百分點，不僅是日本唯一占比逾20%的地方，也連續在5次調查居冠。

同調查中的東京女社長占比16.7%居次、福岡縣以16.3%排名第3。日本全境女社長占比為14.7%，較前一次調查成長0.5個百分點。

東京商工研究沖繩分公司負責人說，沖繩縣也有一些中小型或小規模建設業的經營者是女性，這也推升了當地女社長占比。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111211

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