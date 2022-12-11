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秘魯新內閣宣誓就職 群眾示威要求重新大選

2022/12/11 12:52
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（中央社利馬10日綜合外電報導）博魯阿爾特（Dina Boluarte）接替遭罷黜的卡斯蒂約（Pedro Castillo）擔任秘魯總統後，今天宣布新內閣成員，與此同時，街頭卻出現大批民眾示威，要求重新選舉。

法新社報導，博魯阿爾特是秘魯首位女總統，先前擔任卡斯蒂約左派政府的副總統。她今天主持19位部長的宣誓就職典禮，閣員中有8位是女性。

根據路透社報導，博魯阿爾特任命前財政部副部長康崔拉斯（Alex Contreras）為經濟部長，化學工程師維拉（Oscar Vera）擔任能源與礦業部長。

博魯阿爾特在電視轉播的講話中表示：「我努力籌組團結和民主的內閣，來滿足國家的需求。」

與此同時，不滿卡斯蒂約遭罷黜的民眾發動大型示威，要求重新選舉。

60歲的博魯阿爾特已表示會做完卡斯蒂約剩下到2026年7月的任期，但她昨天也不排除提前大選的可能性。

而這正是今天街頭抗議的主要訴求，全國各地都有示威者封路並焚燒輪胎表達不滿。

卡斯蒂約面臨一系列針對自己和家人的貪腐調查，在國會彈劾表決遭彈劾後，博魯阿爾特7日倉促宣誓就任秘魯首位女總統。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1111211

#博魯阿爾特
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博魯阿爾特
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