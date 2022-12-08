秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利馬7日綜合外電報導）秘魯總統卡斯蒂約今天遭到國會罷黜。這個舉世第2大銅產國及多年來拉丁美洲成長最快速經濟體之一，30年來有多位總統不是遭到罷黜就是貪污入獄，使國家長期處在政治動盪中。

路透社盤點30年來8位被拉下馬的秘魯總統如下：

● 卡斯蒂約（2021至2022年）

卡斯蒂約（Pedro Castillo）曾是教師和農民的身分讓貧窮農村地區對他大力相挺而在大選中勝出，但他的支持率快速下滑，在支離破碎的國會中不斷遭到掣肘，指控他有「道德缺失」。

國會今天表決通過彈劾案，將他拉下總統大位。這是他去年7月上任以來第3度遭提彈劾。此前數小時他才宣布將解散反對黨把持的國會並實行宵禁。

● 梅禮諾（2020年11月10日至15日）

前國會議長梅禮諾（Manuel Merino）於前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）遭到彈劾後暫代職務，卻遭大規模抗議要求下台，他在警方鎮壓造成2人喪命後宣布請辭，只當了6天總統。

前國會議長梅禮諾只當了6天總統。（圖取自facebook.com/merinodelama）

● 畢斯卡拉（2018至2020年）

時任總統的畢斯卡拉被爆料於多年前擔任地區首長時，曾經收受2家公共工程招標廠商賄賂。儘管也堅決否認指控，仍於第2度面臨彈劾時遭以「道德缺失」為由罷黜。

● 庫辛斯基（2016至2018年）

庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）被控在前總統托雷多（Alejandro Toledo）任內擔任部長時，收受捲入拉丁美洲多起貪污弊案的巴西工程建築巨頭Odebrecht賄賂，遭檢方調查。庫辛斯基最後坦言收取顧問費，2018年在國會施壓下請辭。

● 烏馬拉（2011至2016年）

烏馬拉（Ollanta Humala）被控於2011總統大選期間收受來自Odebrecht的300萬美元而面臨審訊，檢方求刑20年，但烏馬拉否認指控。

● 賈西亞（1985至1990年及2006至2011年）

曾任2屆總統的賈西亞（Alan Garcia）是位充滿個人魅力的政治領袖，曾經一再否認收賄指控。2019年4月遭控涉及Odebrecht行賄案而面臨警方拘提時，他因不想被捕而舉槍自盡。

秘魯前總統賈西亞。（路透社）

● 托雷多（2001至2006年）

托雷多遭控於總統任內收受Odebrecht約2000萬美元賄賂，在美國獲得保釋，但是面臨引渡回到秘魯的訴訟。否認指控的他曾在美國加州服刑約8個月。

● 藤森謙也（1990至2000年）

藤森謙也（Alberto Fujimori）因指揮敢死隊在鎮壓叛亂行動中屠殺平民等侵犯人權罪，正在服25年徒刑，後來則在一起重大醜聞中被判犯下貪污罪。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111208