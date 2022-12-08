秘魯政局宛如8點檔 總統卡斯蒂約遭國會罷黜後被捕

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（中央社利馬7日綜合外電報導）長年來容易陷入政治動盪的秘魯，今天發生快到令人錯愕的一連串事件，左翼總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭國會議員罷黜，隨後遭到逮捕。

法新社報導，在卡斯蒂約試圖解散國會的數小時後，律師出身的60歲副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就職，成為秘魯首位女總統。卡斯蒂約此舉遭批評為企圖政變。

秘魯政壇今天高潮迭起的戲劇性發展，是從卡斯蒂約面臨第3次彈劾案展開。卡斯蒂約在踏入政壇前是偏鄉教師，他在18個月前的總統大選勝出，從秘魯傳統的政治菁英手中贏得政權，跌破各界眼鏡。

53歲的卡斯蒂約透過電視發表全國演說時宣布，將解散反對黨把持的國會、實行宵禁，並透過政令實施統治。

卡斯蒂約發表完演說後，批評聲浪如排山倒海而來，國會議員提前辯論彈劾動議，最終130名國會議員中有101人投下贊成票，表決通過卡斯蒂約彈劾案。

卡斯蒂約陷入一連串危機，包括6項針對他的調查、5度重組內閣以及大規模抗議等，國會是以在行使權力上有「道德缺失」為由彈劾他。

秘魯憲法允許基於政治而非法律不當行為，對總統提出彈劾程序，讓彈劾案在秘魯變得司空見慣。

偵辦政府貪污案的檢察官團隊協調員巴雷多（Marita Barreto）說，卡斯蒂約今天傍晚遭到逮捕。

檢察總長辦公室的消息人士告訴法新社，卡斯蒂約是因為涉及叛亂被捕。

卡斯蒂約成為2018年來因憲法「道德缺失」條款遭罷黜的第3位總統。

卡斯蒂約下台後不到兩個小時，博魯阿爾特在國會宣誓就職總統，她將完成卡斯蒂約剩餘任期，直到2026年7月。

秘魯政治不穩定的情況並不罕見，2020年曾在5天內換過3位總統，博魯阿爾特現在成為自2016年來的第6位總統。

秘魯2021年6月總統決選，卡斯蒂約以黑馬之姿竄出，以50.12%的得票率勝出當選總統，擊敗右翼對手藤森惠子（Keiko Fujimori）。藤森惠子的父親是因受賄遭定罪的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori），她自己也遭控貪污。

卡斯蒂約出生於一座小村莊，在家鄉擔任老師24年，他一生大多時候都默默無聞，直到2017年率領一場全國罷工，迫使當時的政府同意提高薪資的訴求，才一戰成名。

卡斯蒂約試圖將自己塑造成是謙卑的人民公僕，競選時大多時候都是騎馬造勢，並承諾將杜絕貪腐行為。

然而，針對他的指控馬上從各界湧入。

他面臨的調查包括遭控受賄、妨礙司法公正與大學論文涉嫌抄襲。

今年10月，秘魯檢察總長也對他提出憲法申訴，指控卡斯蒂約領導有家人和盟友涉入的犯罪組織。

卡斯蒂約與他的律師團長期以來都主張，針對他的調查是策劃將他拉下台的密謀之一。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111208