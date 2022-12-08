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秘魯政壇大地震 副總統博魯阿爾特成國家首位女性領袖

2022/12/8 11:17（12/8 11:35 更新）
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秘魯總統卡斯締約遭罷黜後，副總統博魯阿爾特（圖）宣誓就任成為秘魯獨立200多年來首位女總統。（路透社）
秘魯總統卡斯締約遭罷黜後，副總統博魯阿爾特（圖）宣誓就任成為秘魯獨立200多年來首位女總統。（路透社）
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（中央社利馬7日綜合外電報導）秘魯政壇今天發生大地震，60歲、律師出身的副總統博魯阿爾特在頂頭上司卡斯蒂約因試圖解散國會而遭國會議員彈劾罷黜後，宣誓就任成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年在總統大選中擔任左翼政治素人卡斯蒂約（Pedro Castillo）的搭檔。勝選後，精通西班牙語和克丘亞語（Quechua）的博魯阿爾特，在卡斯蒂約短暫執政期間身兼發展和社會包容部長。

秘魯官方安第那（Andina）通訊社報導，博魯阿爾特1962年5月31日出生於阿普里馬克（Apurimac）地區的查爾萬卡（Chalhuanca）。

她是一名律師，擁有利馬聖馬丁大學（San Martin de Porres University）公證和登記法（Notarial and Registry Law）碩士學位，且有超過18年的專業經驗。

此外，博魯阿爾特還擁有行政法和公共管理、憲法、憲法程序法和人權方面的專業文憑，不僅如此，她還是一名庭外調解員。

博魯阿爾特在擔任發展和社會包容部長期間，強調自己致力於服務赤貧和弱勢群體，並表示願意與相關人士合作。

博魯阿爾特反對卡斯蒂約試圖解散國會，她在推特（Twitter）發文說，「這加劇了政治和制度危機，秘魯社會必須嚴格遵守法律才能予以克服」。

博魯阿爾特在宣誓就任新總統之後表示，她的首要任務將是解決政府腐敗問題。

她說：「發生了一場未遂政變…但未在政壇和街頭引發回響。」博魯阿爾特呼籲政治休戰，以建立一個民族團結的政府。

她說：「懇請大家給我空間和時間，來拯救這個國家。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111208

卡斯蒂約因試圖解散國會，遭國會議員彈劾罷黜。（圖取自facebook.com/PedroCastilloTerrones）
卡斯蒂約因試圖解散國會，遭國會議員彈劾罷黜。（圖取自facebook.com/PedroCastilloTerrones）
#秘魯
#卡斯蒂約
#博魯阿爾特
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