秘魯總統與國會對立 上台16個月任命第5位總理

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秘魯總統卡斯蒂約（左）25日指派文化部長查維斯（右）接任總理，原總理因與國會爭持不下而辭職。（圖取自facebook.com/betssychavezch）

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（中央社利馬25日綜合外電報導）秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）今天指派文化部長查維斯（Betssy Chavez）接任總理，原總理因與國會爭持不下而辭職。

法新社報導，現年33歲的查維斯原為律師，先前擔任過勞工部長，今天宣誓就職，成為四面楚歌的卡斯蒂約16個月前就任總統以來的第5位總理。

卡斯蒂約和查維斯將改組內閣，在立場左派的卡斯蒂約和保守派主導的國會相互衝突下，前總理托瑞斯（Anibal Torres）昨天辭職。

去年7月就職的卡斯蒂約曾遭國會發動兩次彈劾未成，他因涉及6起貪污案而遭到調查，他的家人和政治親信也面臨指控。

秘魯首都利馬本月稍早有大批民眾遊行，要求卡斯蒂約下台。曾擔任鄉村教師的卡斯蒂約，於去年出乎意料地從秘魯傳統菁英手中接掌政權。

卡斯蒂約本人指責，對他的指控帶有政治動機。他在2026年7月任期屆滿之前，享有司法豁免權。

查維斯是左翼黨團的國會議員，該黨團支持卡斯蒂約，她有30天時間請求國會進行信任投票以正式就任總理。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111126