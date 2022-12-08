秘魯總統卡斯蒂約試圖解散國會遭罷黜 副總統宣誓就任

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（中央社利馬7日綜合外電報導）秘魯政壇今天出現戲劇性變化，前總統卡斯蒂約為了繼續掌權最後一搏，試圖解散國會，但隨後國會議員通過彈劾罷黜他，並請副總統博魯阿爾特宣誓就任總統。卡斯蒂約隨後遭逮捕。

路透社報導，卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖透過政令解散國會，但國會議員繼續推動先前計劃好的彈劾案，最終以101票贊成、6票反對、10票棄權，同意解除卡斯蒂約的總統職位。

彈劾案表決結果宣布後，全場響起熱烈歡呼聲，國會接著請副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）就任總統。

博魯阿爾特宣誓就任總統直到2026年，成為首位領導秘魯的女總統。她呼籲政壇各方停戰以克服這場危機，並說應該籌組能包容所有政治派系的新內閣。

她批評卡斯蒂約試圖解散國會是「企圖政變」。

法新社報導，秘魯檢方表示，國會表決通過罷黜總統卡斯蒂約後，卡斯蒂約今天遭到逮捕。

偵辦政府貪汙案的檢察官團隊協調人巴雷多（Marita Barreto）說，卡斯蒂約「現在遭到拘留」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111208

總統卡斯締約遭罷黜後，副總統博魯阿爾特（右）在國會宣誓就任新總統。（路透社）