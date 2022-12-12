極地寒流來襲 英國4孩童落冰湖3死1情況危急

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）極地寒流造成英國各地氣溫驟降，昨天下午一群孩童在英格蘭中部伯明罕市附近一處冰湖上玩耍，冰面突然破裂令他們掉入湖中。警方今天表示，有3名男童不治，另一男童情況危急。

法新社報導，急救人員表示，這4名孩童被救出時為心搏停止狀態，隨後緊急送醫。警方表示，其中3名男童經醫師搶救後仍不治，年齡分別為8歲、10歲和11歲，另有一名男童情況仍危急。

英國目前受到暴雪襲擊，氣溫降到零下，交通陷入嚴重混亂，加上全國鐵路工人預計明天展開罷工，預料整個國家將陷入停擺。

倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）為航班中斷發出警告說，「我們的跑道為實施除雪暫時封閉」，上午已有多個航班取消。

倫敦連夜降下10公分積雪，鐵路與巴士服務同樣受到嚴重影響，迫使英國最繁忙的倫敦外環高速公路M25部分封閉。

若干學校也因此停課。

英國連日來陷入低溫，部分地區急凍至攝氏零下10度，但英國氣象局（Met Office）表示：「這個時期出現這種溫度並非不尋常。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111212