蘋果日本投資逾千億美元 庫克親訪熊本縣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

蘋果執行長庫克（右2）12日推文表示，他訪問了日本西南部的熊本縣。（圖取自twitter.com/tim_cook）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc.）今天表示，過去5年，該公司在其日本供應網絡投資逾1000億美元。蘋果執行長庫克（Tim Cook）也親自拜訪日本半導體產業中心熊本縣。

路透社報導，庫克昨天推文表示，他訪問了日本西南部的熊本縣，當地是許多半導體和領先技術公司工廠的所在地，其中也包括台積電興建中的新廠。

與此同時，蘋果發布聲明表示，自2019年以來，該公司對日本供應商的支出已增加30%以上，其供應商從跨國公司到家族企業近1000家公司。

蘋果表示，29家日本供應商已承諾在2030年前將其蘋果相關業務轉換至使用再生能源，這些供應商包括索尼（Sony）、村田製作所（Murata Manufacturing Co）、惠和有限公司（Keiwa Inc）、藤倉公司（Fujikura Ltd.）以及住友電工（Sumitomo Electric Industries）等企業。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111213