泰國突破1000萬觀光人次 普吉島最受歡迎

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泰國2022年截至12月初已經突破1000萬觀光人次，根據官方統計，2022年1到10月最受外國觀光客歡迎的地方為普吉島，普吉島同時也是觀光收入最高的地方。中央社記者呂欣憓普吉島攝 111年12月15日

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國今年截至12月初已經突破1000萬觀光人次，根據官方統計，今年1到10月最受外國觀光客歡迎的地方為普吉島，普吉島同時也是觀光收入最高的地方，達到1279億泰銖。

泰國總理府副發言人緹帕南（Tipanan Sirichana）今天引用觀光暨體育部的數據指出，今年1到10月吸引最多外國觀光客的地方為普吉島（Phuket），達到232萬人次。

接著是觀光勝地巴達雅（Pattaya）所在地春武里府（Chonburi）的97萬5026人次，蘇美島（Koh Samui）所在地素叻他尼府（Surat Thani）的60萬6812人次，南部宋卡府（Songkhla）的58萬1808人次，以及泰北清邁（Chiang Mai）的49萬6111人次。

普吉島也是泰國最會賺錢的地方，今年1到10月普吉島的觀光收入達到1279億泰銖，接著是春武里府的132億泰銖，素叻他尼府的75億泰銖，清邁的42億泰銖以及宋卡的36億泰銖。

而1到10月前10名赴泰旅遊的旅客分別是馬來西亞的129萬人次，接著是印度的69萬8757人次，新加坡的38萬1940人次，寮國的34萬5709人次，越南的34萬670人次，韓國的31萬6240人，英國的29萬1753人，美國的28萬3211人，柬埔寨的25萬2862人，以及德國的23萬5596人。

泰國在疫情前一年也就是2019年觀光人次將近4000萬人次，但2020年初疫情爆發，泰國對觀光客關閉國門，隨著疫情趨緩，2021年7月開放普吉島觀光作為試點，緊接著在同年11月對外國觀光客敞開大門，到今年7月外國觀光客入境泰國已不需要任何保險或是疫苗證明。

今年12月10日泰國正式迎接突破1000萬人次觀光客，緹帕南將此歸功於泰國民眾的配合，以及政府防疫措施得當，讓觀光數據可以呈現V型反轉。

世界銀行（World Bank）昨天發布報告指出，得益於旅遊業快速復甦以及個人消費增長，泰國今年經濟表現強勁，預估經濟成長率可達3.4%。（編輯：黃自強）1111215