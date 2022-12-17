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拉近與東正教關係 教宗方濟各將歸還帕德嫩神廟殘片

2022/12/17 20:28
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（中央社梵蒂岡16日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）將把帕德嫩神廟（Parthenon temple）的3片殘片歸還希臘。梵蒂岡今天表示，這是雙方友誼的象徵。

位於雅典衛城（Acropolis）的帕德嫩神廟被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，但神廟的3片殘片數世紀以來一直被存放於梵蒂岡博物館，作為教宗藏品。

綜合法新社與路透社報導，梵蒂岡表示，教宗方濟各決定把這些殘片「捐贈」給希臘東正教教堂大主教伊羅尼莫斯（Ieronymos），作為他希望拉近兩教關係的「具體表示」。殘片歸還的日期未定。

希臘外交部對教宗決定歸還神廟殘片表示歡迎。

帕德嫩神廟是全球最知名的古老遺跡之一，原本是古希臘奉祀雅典娜女神的神廟，接著先後用作教堂和清真寺。

根據梵蒂岡博物館官網介紹，教宗藏品中的大理石殘片包括一匹馬的頭部，被證明屬於替雅典娜女神雙輪馬車拉車的4匹馬之一。

第二片殘片是一名年輕男孩的頭部，最後一片則是一名蓄鬍男子的頭部，來自描繪拉庇泰人（Lapiths）與半人馬（Centaurs）之戰的雕刻。這些殘片自19世紀就是梵蒂岡博物館館藏。

帕德嫩神廟於1687年被威尼斯軍隊摧毀並搶掠後，神廟殘片隨後流落到全世界各大博物館。希臘政府從20世紀起嘗試將殘片追回。（譯者：戴雅真）1111217

#帕德嫩神廟
#雅典娜女神
#梵蒂岡博物館
方濟各
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