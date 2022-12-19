阿富汗油罐車隧道內翻覆起火 至少31死數十傷

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阿富汗高海拔沙蘭山隘隧道內週末發生油罐車翻覆起火事件，至少31死、數十人傷。圖為救護人員18日抬出罹難者遺體。（法新社）

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（中央社喀布爾19日綜合外電報導）阿富汗官員今天說，境內高海拔沙蘭山隘（Salang Pass）的隧道內週末發生油罐車翻覆起火事件，死亡人數已經上升到至少31人，還有幾十人燒傷。

法新社報導，這起事件17日晚間發生在喀布爾以北的巴萬省（Parwan），導致山隘兩邊的旅客滯留。

阿富汗公共衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）今天告訴法新社，這起事件至少造成31人死亡、37人受傷。

他說，預計死亡人數將進一步上升。

官員稍早表示，這輛油罐車在隧道裡翻覆起火，導致許多其他車輛著火。

沙蘭山隘是全球最高的山區公路之一，海拔約3650公尺，由蘇聯時代的專家在1950年代修建，包括一條2.6公里長的狹窄隧道。

沙蘭山隘穿越由首都喀布爾綿延到北部的興都庫什山（Hindu Kush）。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111219