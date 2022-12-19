更多編輯台推薦新聞：
圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

阿富汗油罐車隧道內翻覆起火 至少31死數十傷

2022/12/19 21:26（12/19 21:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿富汗高海拔沙蘭山隘隧道內週末發生油罐車翻覆起火事件，至少31死、數十人傷。圖為救護人員18日抬出罹難者遺體。（法新社）
阿富汗高海拔沙蘭山隘隧道內週末發生油罐車翻覆起火事件，至少31死、數十人傷。圖為救護人員18日抬出罹難者遺體。（法新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾19日綜合外電報導）阿富汗官員今天說，境內高海拔沙蘭山隘（Salang Pass）的隧道內週末發生油罐車翻覆起火事件，死亡人數已經上升到至少31人，還有幾十人燒傷。

法新社報導，這起事件17日晚間發生在喀布爾以北的巴萬省（Parwan），導致山隘兩邊的旅客滯留。

阿富汗公共衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）今天告訴法新社，這起事件至少造成31人死亡、37人受傷。

他說，預計死亡人數將進一步上升。

官員稍早表示，這輛油罐車在隧道裡翻覆起火，導致許多其他車輛著火。

沙蘭山隘是全球最高的山區公路之一，海拔約3650公尺，由蘇聯時代的專家在1950年代修建，包括一條2.6公里長的狹窄隧道。

沙蘭山隘穿越由首都喀布爾綿延到北部的興都庫什山（Hindu Kush）。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111219

#法新社
#沙蘭山隘
#阿瑪爾
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族