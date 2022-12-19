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蒲亭2019年來首次訪白俄 基輔憂商議聯手攻烏

2022/12/19 22:29（12/19 22:41 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（右）19日搭機抵達白俄羅斯首都明斯克訪問，將和白俄總統魯卡申柯（左）舉行雙邊會談。（左圖取自維基共享資源，作者Администрация президента Украины，CC BY-SA 4.0；右圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄羅斯總統蒲亭（右）19日搭機抵達白俄羅斯首都明斯克訪問，將和白俄總統魯卡申柯（左）舉行雙邊會談。（左圖取自維基共享資源，作者Администрация президента Украины，CC BY-SA 4.0；右圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天搭機抵達白俄羅斯首都明斯克訪問，將和白俄總統魯卡申柯舉行雙邊會談。魯卡申科曾讓莫斯科利用白俄羅斯作為攻打烏克蘭的前進基地。

俄羅斯國營電視台畫面顯示，蒲亭在天寒地凍的明斯克機場走下飛機，受到魯卡申科（Alexander Lukashenko）的熱烈歡迎。兩人將舉行雙邊會談。

路透社報導，這是蒲亭自2019年以來首度造訪明斯克，期間經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，白俄羅斯2020年並爆發爭民主的抗議風潮，魯卡申科在克里姆林宮強力支持下大力鎮壓。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯媒體，白俄羅斯是莫斯科的頭號盟友，但外傳莫斯科想施壓明斯克加入其「特別軍事行動」的說法不但「愚蠢」，更是「憑空捏造」。

烏克蘭聯合部隊指揮官納耶夫（Serhiy Nayev）說， 他認為蒲亭和魯卡申科的會談將討論「進一步侵略烏克蘭，以及白俄羅斯武裝部隊擴大參與攻打烏克蘭的行動，依我們之見，特別是地面作戰」。

莫斯科和明斯克當局在白俄羅斯成立了聯合作戰單位，曾舉行多次演習。俄羅斯上週派出3架戰機和1架空中預警管制機前往白俄羅斯。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111219

#蒲亭
#魯卡申科
#白俄羅斯
蒲亭
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