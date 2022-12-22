2023年共和黨將掌控眾院 拜登籲繼續支持烏克蘭

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基以戰時領袖身分與美國總統拜登展開會談，這是澤倫斯基歷經300天的戰爭首次海外訪問。拜登敦促美國人和全世界在2023年繼續支持基輔。

路透社報導，二戰以來歐洲最大的衝突烏克蘭戰爭持續不斷，美國已向基輔提供約500億美元援助。烏克蘭戰爭造成數萬人喪命，數百萬人流離失所，城市化為廢墟。

但2023年1月3日起將掌控美國眾議院的共和黨人，對援助資金的規模表達擔憂，歐洲國家則因為能源問題和受全球經濟打擊而苦。

拜登在記者會表示：「在我們進入新年之際，直接從總統先生您那裡聽到有關烏克蘭戰爭，以及2023年繼續團結一致的必要性，這對美國人民和全世界都很重要。」

身穿標誌性橄欖綠軍裝的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「美國將捍衛我們共同的價值觀，那就是自由的價值觀。」

「我相信，儘管國會的組成發生任何改變，我們仍將獲得兩院制和兩黨的支持。」

部分強硬派共和黨人敦促結束對烏克蘭的援助，而不是呼籲進行審計追究先前所撥的資金是如何使用的。

澤倫斯基一再呼籲西方提供更先進的武器，從現代坦克到飛彈防禦系統等，但西方盟友一直持謹慎態度，希望盡量減少引起與俄羅斯更廣泛衝突的風險。

法新社報導，拜登今天表示，他有信心西方聯盟對於烏克蘭的立場依然團結一致。

拜登在白宮與澤倫斯基會面後告訴記者：「我對維持聯盟團結一點也不擔心。我對團結一致和支持烏克蘭感覺非常好。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111222