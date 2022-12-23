Apple Watch在美裁決侵犯專利 暫不限制進口

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國國際貿易委員會（ITC）今天裁決，蘋果公司（Apple Inc）具有心電圖（ECG）功能的Apple Watch侵犯醫療設備製造商 AliveCor Inc的專利。

路透社報導，ITC表示，應禁止進口此款侵權的手錶，但在向美國專利商標局（USPTO）提起的另一項上訴程序結束之前，ITC不會強制執行禁令。這個月初，美國專利商標局小組裁定AliveCor的專利無效。

假若ITC下令禁止進口Apple Watch，拜登政府將有60天時間，根據政策考量來決定是否要否決該項禁令。ITC裁定，在總統評估期間，每支進口的侵權Apple Watch應繳納2美元保證金。由於USPTO的上訴案仍待裁決，因此也暫停收取保證金。

美國總統過去很少會否決進口禁令。總統評估期結束之後，當事者可以向美國聯邦巡迴上訴法院就進口禁令提起上訴。

蘋果在聲明中表示，「堅決」不同意ITC的裁決，但樂見暫停實施進口禁令。

AliveCor執行長阿巴尼（Priya Abani）在聲明中表示，這項裁決凸顯出「對於其創新可能被蘋果等這樣的巨擘壓制的公司」，智慧財產權有多麼重要。

AliveCor去年指控蘋果侵犯3項與其錶帶KardiaBand相關的專利。KardiaBand是適用於Apple Watch的錶帶配件，能夠監測使用者的心率、檢測異常情況，並執行心電圖功能，以發現心房顫動等心臟問題。

Apple Watch推出自有的心電圖功能後，AliveCor在2018年停止銷售KardiaBand錶帶。AliveCor去年告訴ITC，蘋果從Apple Watch Series 4開始抄襲其技術，並藉由讓Apple Watch作業系統與KardiaBand不相容，進而將AliveCor逐出市場。

Apple Watch Series 4、5、6、7以及今年9月推出的最新款Series 8都具有心電圖功能。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1111223