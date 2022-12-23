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蘇格蘭議會通過性別認同改革法 鬆綁變性限制

2022/12/23 20:30（12/23 20:43 更新）
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蘇格蘭議會22日通過一項爭議性法案，鬆綁變性限制。圖為蘇格蘭首席大臣施特金（前）11月24日在議會上發表談話。（路透社）
蘇格蘭議會22日通過一項爭議性法案，鬆綁變性限制。圖為蘇格蘭首席大臣施特金（前）11月24日在議會上發表談話。（路透社）
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（中央社愛丁堡22日綜合外電報導）即使執政蘇格蘭民族黨（SNP）內部罕見跑票，英國政府也表達「關切」，蘇格蘭議會今天依舊通過一項爭議性法案，讓民眾可更輕易且快速地改變性別。

位於愛丁堡的蘇格蘭議會以86票贊成、39票反對的表決結果，取消了個人進行變性手術前，必須提供患有性別焦慮症的醫學診斷證明規定。

蘇格蘭議會議長強斯頓（Alison Johnstone）在公眾旁聽席的熱烈掌聲中說：「動議獲得通過，蘇格蘭性別認同改革法案（Gender Recognition Reform Scotland Bill）獲得通過。」

儘管在法案審議時，多名蘇格蘭議員試圖將變性年齡門檻維持在18歲，但未能成功；根據新法，16歲和17歲民眾也被允許改變性別。

此外，新法也將必須以自我認同性別生活至少兩年的要求降低到3個月，16歲和17歲申請者為6個月。

反對這項議案的人擔心，此法通過可能對女性構成危險，特別是在單一性別空間（single-sex spaces）。

但蘇格蘭政府堅稱，這項立法不會牴觸「平等法」（Equality Act）。根據2010年通過的平等法，在某些例外狀況下，可以依法拒絕接受過變性手術的人進入單一性別空間，例如女性避難所或更衣區。

性別認同改革法案是蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在8年任期內，面臨黨內最大反對聲浪的議題。

她在冗長辯論中表示：「我是一名女權主義者，我會為婦女權利辯護。在我有生之年，將盡我所能保護婦女的權利。」

施特金話鋒一轉，捍衛這項法案的通過，表示以前的變性制度「造成太多困擾、創傷，而且不夠人道」。

她說：「我認為，這是我擔負責任中很重要的一部分，要讓我們國家受污名化的少數族群生活更好一點、更輕鬆一點，消除他們日常生活中所遭受的一些創傷。」

保守黨議員漢密爾頓（Rachael Hamilton）則表示，整個社會都將因為這項法律而面臨風險。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1111223

#蘇格蘭
#施特金
#蘇格蘭議會
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