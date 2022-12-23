促性別融合 美陸戰隊擬取消回應長官稱先生女士

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國海軍陸戰隊以後可能不再聽見軍人對長官喊「是的，先生！」（Yes, sir!）。陸戰隊可能將禁止新兵用「先生」或「女士」來恭敬稱呼上級長官，以免「誤判性別」而冒犯對方。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這項建議是美國海軍陸戰隊斥資200萬美元（約新台幣6200萬元），委託匹茲堡大學（University of Pittsburgh）所做的最新研究報告所提出。

美國海軍陸戰隊最早在2020年委託進行這項研究。根據多達738頁的詳盡報告，傳統稱呼上級的方式阻礙性別融合。

報告指出：「採用性別中立的稱呼，可消除誤判教官性別的可能性。誤判性別有可能無意間冒犯他人或引起不和。」

報告還說，美國陸軍、海軍與海岸防衛隊內部實際上降低性別的重要性，因此擁有性別融合的環境。「這些單位的新兵稱呼他們的訓練教官不會用『女士』或『先生』，而是用軍階或任務角色再加上姓氏。」

「使用性別化的稱呼，會讓新兵先去想到或從視覺上判斷教官的性別，再去想到對方的軍階或扮演的角色。」

「海軍陸戰隊時報」（Marine Corps Times）報導，美國海軍陸戰隊訓練和教育司令部參謀長霍爾（Howard Hall）本月告訴美國國防部軍中女性事務咨詢委員會（Defense Advisory Committee on Women in the Services），海軍陸戰隊上級正在考慮採取這項重大轉變作法，儘管面臨一些阻力。

霍爾提醒說，這項議題無法獲得「迅速解決」，「這將需要一些努力」。

相關消息很快在美國激起網友反應，說這是「拿我們的軍隊開玩笑」。一名網友寫道：「任何真正的海軍陸戰隊隊員不會讓這件事成真！」

另名前海軍陸戰隊隊員表示：「又有一個理由解釋為何我離開海軍陸戰隊。我們是戰士，不是政客。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1111223