美國會通過1.7兆美元開支案 拜登讚兩黨為民合作

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國會今天通過規模1.7兆美元的年度開支法案，包含約450億美元用於援助烏克蘭，以及選舉法改革措施，以免去年國會大廈遇襲事件重演；總統拜登讚揚兩黨為民合作。

法新社報導，美國聯邦參議院昨天批准這項法案後轉交眾議院，眾議院在今天午夜期限前數小時表決通過，以維持聯邦政府運作。

拜登樂見表決結果，他在聲明中說，「這項法案進一步證明共和黨與民主黨能夠攜手合作為美國人民服務，我很期待來年持續有跨黨派合作進展」。

若國會未能通過法案呈交拜登批准，情況會很尷尬，畢竟近日烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）剛訪問白宮，而法案包含449億美元對烏緊急軍事與經濟援助。

不過這項法案最終順利在眾議院過關。目前民主黨仍握有眾院多數，但數天後第118屆國會上任，將由共和黨掌控眾議院。

眾議院今天以225票贊成、201票反對的表決結果通過法案。共和黨有9名眾議員跑票，加入民主黨投贊成票的行列；民主黨則僅1人投反對票。

即將卸下眾議院議長職位的裴洛西（Nancy Pelosi）說：「我們在這項立法中提供另一輪重要的安全、經濟和人道援助，並且引以為榮。」

「正如烏克蘭總統那天晚上演講所說，這真的不是在做慈善，而是關乎安全，關乎共同合作。」

這項規模龐大的法案將對聯邦機關撥款到2023年9月底，涵蓋聯邦政府日常管理幾乎所有方面支出，包括執法、制定外交政策和管理軍隊等。

法案同時也具備與資金不太明顯相關的附加功能，例如一項改革措施目的在補強選舉法，以明確規範副總統無權單方面推翻選舉結果。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111224