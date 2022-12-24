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疫情後單月赴沖繩外國旅客首破萬人 台灣占近5成

2022/12/24 15:37（12/24 15:57 更新）
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圖為沖繩美麗海水族館。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社那霸24日綜合外電報導）隨著日本政府鬆綁邊境管控措施，11月有1萬2100名外國觀光客造訪日本沖繩縣，是COVID-19疫情爆發以來首度單月破萬人，其中台灣以5900人居外國觀光客之首，占比約49%。

「沖繩時報」報導，沖繩縣政府文化觀光體育部23日表示，今年11月造訪沖繩縣的國內外觀光客總數61萬5000人，較去年同月成長67.1%。

其中外國觀光客部分為1萬2100人，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首度單月突破萬人。

從地區來看，外國觀光客以台灣的5900人居冠，占比約49%；香港以5400人占約45%次之。隨著邊境管控措施鬆綁，沖繩往來台北及香港的航班也有增班。

在國旅部分，東京有29萬7000人造訪沖繩，占比約5成；關西地方有12萬7900人造訪，占比約21%；來自福岡地區旅客有7萬5900人，占比約13%。日本國旅造訪沖繩的旅客數為60萬2900人。

展望沖繩12月國旅人數，由於日本持續推動振興國旅及跨年期間旅遊需求增加，預料將順利成長；在外國觀光客部分，韓國仁川往來沖繩那霸航線重啟，也預期有助觀光客回流。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1111224

#沖繩
#日本
#台灣
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