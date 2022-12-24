法國連環殺人魔自尼泊爾獲釋遣返巴黎 自稱清白

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）封號「毒蛇」、1970年代在亞洲多地殺害數名外籍背包客的法國連環殺手索布拉吉昨天從服刑近20年的尼泊爾監獄獲釋後，今天遣返飛抵法國。他在飛機上受訪時仍堅稱清白。

法新社報導，現年78歲的索布拉吉（Charles Sobhraj）1970年代在泰國等地假扮寶石商人，鎖定當時被稱為「嬉皮之路」（hippie trail）上的西方背包客犯案。他與被害人交好後對他們下藥搶劫，再將其謀害。警方認為他與20多條人命有關。

索布拉吉的犯罪經歷，被拍成由Netflix與英國廣播公司（BBC）共同製作、去年推出的影集「蛇惑」（The Serpent）。

尼泊爾最高法院21日裁定，基於健康因素將索布拉吉釋放，並應在15天內將他遣返回法國。他昨天獲釋後被送到加德滿都機場，並被安排登上經杜哈（Doha）轉機飛往法國首都巴黎的航班。

法新社記者確認，索布拉吉已於今天上午抵達巴黎。一名機場消息人士說，他落地後由法國邊境警察帶走進行額外「身分檢查」，由於法國當局並未通緝他，因此一旦所有檢查完成，他就能離開機場。

索布拉吉生於越南現稱胡志明市的西貢，父親是印度人，母親是越南人，後嫁給一名法國人。他1975年涉嫌在泰國海濱度假勝地巴達雅（Pattaya）殺害一名年輕美國女性，而遭到泰國警方通緝。

由於包括這名女子在內，有多名被害人的遺體在海灘上被發現時身穿比基尼，因此索布拉吉被冠上「比基尼殺手」稱號。他也因為善於偽裝騙人，而被稱為「毒蛇」。

索布拉吉1976年在印度被捕，隨後在當地監獄服刑21年。期間他一度在1986年對獄警下藥後越獄成功，但又在印度濱海果阿省（Goa）被逮，直到1997年獲釋。他隨後返回法國住在巴黎，並接受一些記者付費訪問。

到了2003年，索布拉吉又重返亞洲，來到尼泊爾。他在一家賭場玩百家樂時被人認出，之後遭到逮捕。2004年，尼泊爾法院因索布拉吉被控在1975年謀殺美國背包客布朗齊克（Connie Jo Bronzich），將他判處終身監禁。

2014年，尼泊爾法院又判他殺害布朗齊克的加拿大友人卡瑞艾爾（Laurent Carriere）有罪。他自2003年起就一直在加德滿都戒備森嚴的監獄服刑。

索布拉吉昨天在飛往杜哈的卡達航空（Qatar Airways）班機上接受法新社記者訪問時，仍堅稱他沒有犯下在尼泊爾被指控的殺人罪。

他說：「尼泊爾的法院，從地方法院、高等法院到最高法院，所有的法官都對我有偏見。」「我要對許多人提告，包括尼泊爾政府。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111224