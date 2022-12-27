北韓無人機入侵應對不力 尹錫悅下令組專責部隊

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南韓總統尹錫悅27日指出，軍方過去數年訓練「非常不足」，要求更高強度訓練，並指示盡快組建偵查北韓軍事設施的無人機部隊。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）北韓無人機26日侵入南韓領空，南韓軍方派出多架戰機嘗試擊落失敗。總統尹錫悅今天指出，軍方過去數年訓練「非常不足」，要求更高強度訓練，並指示盡快組建偵查北韓軍事設施的無人機部隊。

韓聯社報導，尹錫悅今天在龍山總統辦公室召開的定期國務會議致詞做以上表示，指出2017年北韓無人機入侵以來，相關應對能力與戰力建構不夠徹底，「幾乎沒有進行相關訓練」，「只依靠北韓的善意還有兩韓軍事協議有多危險，我國國民都看到了」，並批評前任文在寅政府政策。

尹錫悅表示，雖然本就正計畫為偵查北韓主要軍事設施組建無人機部隊，但經過昨天事件，「要盡快設立無人機部隊」，要求使用最尖端技術研發隱形無人機，強化軍方偵查能力。

他也提到日前通過的新年度預算案，「應對這類軍用無人機挑釁的戰力預算在國會被削減多達50%」，將在新的一年遊說國會增加這類預算。

5架北韓無人機26日上午被發現越界入侵南韓領空，軍方消息指出，其中一架飛至首爾北部地區，其餘4架推測為擾亂視聽之用。軍方雖未公開「首爾北部」的具體範圍，但媒體引述消息人士說法指出，這架無人機可能在漢江以北的龍山區拍攝總統辦公室一帶，引發南韓國內對軍方空防能力質疑。

最大在野黨共同民主黨今早召開記者會，痛批北韓5架無人機在南韓境內滯留超過5小時，政府卻「束手無策」，也不召開國家安全會議（NSC），「對人民安危毫不在意」，並提到今年以來軍方發射彈道飛彈失敗等，「令人不得不問，我國軍方的應對水準就只有這種程度嗎」。

南韓軍方26日出動多架戰機，嘗試在不影響一般民眾的地區擊落北韓無人機，但射擊100多發皆失敗；其中一架輕型攻擊機KA-1從江原道原州基地起飛後，11時40分左右墜毀在江原道橫城郡一處田地，所幸機上2人安全逃生。

執政黨國民力量內部也有不少批評聲浪，要求政府全面盤點國防狀態，釐清為何自上次類似事件發生後未加強應對措施。北韓無人機上次入侵是在2017年6月9日，當時曾飛到位於慶尚北道星州郡的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）基地拍攝，但在北上返航途中因引擎故障墜毀。（編輯：陳惠珍）1111227