北韓無人機入侵領空 南韓數次射擊警告派戰機反擊1架卻墜毀

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南韓合同參謀本部表示，26日上午發現一架疑似北韓的無人機入侵領空，隨即進行警告射擊，前往支援的輕型攻擊機KA-1墜毀在江原道橫城郡一處田地，所幸機上2人安全脫逃。圖為KA-1同型機。（韓國航空宇宙產業網頁koreaaero.com）

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）南韓合同參謀本部表示，今天上午發現一架疑似北韓的無人機入侵領空，隨即進行警告射擊，之後更派出戰機，嘗試將無人機擊落。

韓聯社報導，合同參謀本部上午10時25分左右在京畿道一帶發現數個不明航跡，推測是來自北韓的數架無人機留下。

南韓軍方在金浦前線的軍事分界線（MDL）以北發現不明航跡後，辨認出來自無人機，並進行數次警告廣播及射擊，之後更出動空軍戰鬥機及攻擊直升機等因應。

今天上午在江原道墜毀的輕型攻擊機KA-1就是為前往支援的戰力之一。這架KA-1從江原道原州基地起飛後，11時40分左右墜毀在江原道橫城郡一處田地，所幸機上2人安全脫逃。

南韓軍方透過監測設備及肉眼確認這些無人機蹤跡，進入南韓領空後南下至京畿道金浦、坡州及江原道一帶，有些甚至到達一般民眾居住的聚落地區，南韓軍方嘗試將無人機擊落。

這也是2017年6月9日以來，時隔5年發現北韓無人機入侵南韓領空。2017年來到南韓的一架無人機曾飛到位於慶尚北道星州郡的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）基地拍攝，但在北上返航途中因引擎故障墜毀。（編輯：馮昭）1111226