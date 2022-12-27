伊朗陷入抗議百餘日 總統：對敵對份子絕不寬貸

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（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗總統萊希今天表示，伊朗對於「敵對」分子「絕不寬貸」。庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭警察拘留致死案，使伊朗陷入100多天抗議。

法新社報導，萊希（Ebrahim Raisi）在首都德黑蘭對民眾發表談話時，對「偽君子、君主主義者和一切反革命潮流」加以指控。

抱持極端保守立場的萊希在1980年代兩伊戰爭陣亡官兵的喪禮中說：「國家擁抱所有心存嚮往的人。」

他說：「國家擁抱每一個人，但我們對心懷敵意者絕不寬貸。」

伊朗官員表示，有數百人在近來的抗議活動中喪生，包括安全部隊官兵；另有數千人在全國各地被捕。國外人權團體則估計，抗議民眾有450人以上喪生。

伊朗本月稍早處決了兩名與抗議活動有關的人士。司法當局曾說，有9人被判死刑，其中兩人獲得重審機會。

活動發起人表示，另有12名被告已遭起訴，涉及的罪名可判處死刑。

伊朗官員並指控外國敵對勢力介入，包括美國和一些歐洲國家，使動亂更加嚴重。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111227