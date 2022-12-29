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英飛凌執行長：擬斥資數十億歐元購併 提振成長

2022/12/29 17:20
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（中央社慕尼黑29日綜合外電報導）德國半導體大廠英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）在今天刊出的專訪中表示，該公司已準備好斥資數十億歐元購併，以提振成長。

漢尼貝克告訴法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung），英飛凌持續「尋找適當的公司」。「我預估（購併金額）範圍最高達數十億歐元。」

英飛凌表示，該公司特別看好電動車、自動駕駛、再生能源、數據中心，以及所謂物聯網等領域的成長。

漢尼貝克說，該公司將擴大數項領域的投資組合，包括功率半導體、感測器、軟體和人工智慧。

英飛凌之前分別在2019年和2014年，以100億美元買下美國同業賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor），和斥資30億美元購入International Rectifier。

為了提高歐洲晶片產能，歐洲聯盟（EU）今年2月通過晶片法案，除之前宣布的300億歐元公共投資計畫外，也將在2030年前再投入150億歐元的公共和民間投資。

英飛凌上月表示，該公司計畫在德國東部德勒斯登（Dresden）興建一座規模50億歐元的新廠。

根據媒體報導，台積電在德勒斯登設立其首座歐洲廠的會談也已進入後期階段。

另外，根據媒體報導，半導體巨擘英特爾放棄原本計畫2023年上半在德國東部蓋一座晶片廠計畫。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111229

#英飛凌
#漢尼貝克
#德國
英飛凌
聯電產能支援 獲英飛凌最佳晶圓代工獎
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