梵蒂岡：本篤十六世病情穩定 教徒祈禱集氣

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（中央社梵蒂岡30日綜合外電報導）梵蒂岡今天表示，高齡95歲的前教宗本篤十六世病情維持穩定。本篤十六世是中世紀以來首位退位的教宗，他的身體狀況日益虛弱，各地天主教徒紛紛為他祈禱。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）28日說，前教宗本篤十六世（Benedict XVI）「病得很重」。

法新社報導，梵蒂岡今天表示，本篤十六世病情「穩定」、晚上睡眠狀況良好，還參加了在他臥室裡舉辦的彌撒。

出身德國的本篤十六世原名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），2013年他以心力和體力日益衰退為由而決定辭去教宗職位，成為自從1415年以來首位退位的普世天主教會領袖，並搬到教廷一座原為修道院的建築中，過著平靜的生活。

方濟各28日呼籲人們替本篤十六世祈禱，之後前往本篤十六世長期居住的慈母修道院（Mater Ecclesiae）拜訪他。

梵蒂岡隨後證實本篤十六世確實「因年事已高」，健康狀況走下坡。

一名梵蒂岡消息人士告訴法新社，本篤十六世身體狀況「大約3天前」開始惡化，「他的身體重要機能正在衰竭，包括他的心臟」，但本篤十六世住處有「必要的醫療設備」，因此沒有打算住院。

最近幾個月，以輪椅代步的本篤十六世顯得愈來愈衰弱，但他仍持續接待訪客，他在12月1日拍攝的照片中看起來相當虛弱。

梵蒂岡8月發布本篤十六世最後一段公開影片，戴著助聽器的本篤十六世看起來骨瘦如柴、說不出話，但雙眼依然炯炯有神。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111231