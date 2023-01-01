巴西代理總統新年談話 批將卸任總統不負責任

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（中央社聖保羅31日綜合外電報導）巴西代理總統莫勞在新年談話中暗批即將卸任的極右派總統波索納洛，指他在今年大選中放任反民主情緒高漲。

路透社報導，莫勞（Hamilton Mourao）一方面為波索納洛（Jair Bolsonaro）執政4年作辯護，諸如強勁的經濟成長，但一方面也批評波索納洛領導下的環境政策倒退，讓亞馬遜森林砍伐來到15年來的最高水準。

莫勞原是波索納洛任內的副總統，12月30日取代已飛至美國佛羅里達州的波索納洛成為代理總統。波索納洛遠離巴西是為了躲避1月1日在交接典禮中，將總統大權移交給左翼總統當選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

波索納洛在巴西近年來競爭最激烈的總統大選失利後，一連多週保持沉默。

波索納洛的一些支持者拒絕接受魯拉勝選，而是相信波索納洛有關10月大選遭竊這種毫無根據的說法，導致首都巴西利亞（Brasilia）氣氛緊張，引發社會動亂，警方甚至查獲一輛藏有炸彈的油罐車。

自波索納洛敗選以來，部分鐵粉持續在軍營外搭帳篷，呼籲軍方發動政變。此外，鑒於波索納洛曾指責最高法院踐踏他的行政權、審查右翼的聲音，他的死忠支持者也把矛頭指向巴西最高法院。

莫勞今天在電視上發表7分鐘談話，幾乎不加掩飾地批評波索納洛，他說：「本應在選舉中安撫人心和團結全國的領導人，卻默許不當行為與有害舉措，製造動亂與社會分裂的氛圍。」

身為退役陸軍上將的莫勞，在未點名情況下指責巴西領導人「不負責任地」讓武裝部隊淪為箭靶，他說，有些人指控軍方助長抗議人士，另有人直指軍方在控制示威活動上做得不夠。

莫勞今天在出乎意料強勢的新年談話中盛讚民主，說巴西1月1日只是改朝換代，並非走向專制，民眾必須回歸正常生活。

他說：「在民主國家，權力更迭是健全的，必須保持下去。」他同時提及了一些成就，但承認波索納洛政府這些年來在環境方面做出一些「差錯」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120101