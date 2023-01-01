俄羅斯跨年持續轟炸 烏克蘭擊落45架無人機

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基輔警察局長內比托夫發布一張被擊落無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快樂」。（圖取自內比托夫臉書facebook.com）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）全球邁入2023年，俄羅斯在除夕與新年對烏克蘭的新一輪轟炸震撼首都基輔及其他城市；烏克蘭空軍說，防空部隊連夜擊落45架俄羅斯無人機。

●紅場看不見煙火 莫斯科居民靜默跨年祈願和平

俄羅斯首都莫斯科的紅場（Red Square）未見煙火表演與慶祝活動，民眾度過一個有些靜默的跨年夜。許多人表示，希望2023年和平降臨。

路透社報導，當局以防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，封閉了莫斯科市中心知名的紅場，並加派員警駐守附近小路。

●日經：廣島G7峰會 日本擬邀澤倫斯基視訊與會

日本經濟新聞報導，日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，預計5月在廣島市舉辦峰會，擬邀烏克蘭總統澤倫斯基以視訊等方式與會；首相岸田文雄近期也將出訪G7各國。

報導指出，岸田有意在廣島G7峰會舉行期間，以視訊等方式邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會，直接詢問屆時的烏克蘭現狀。對日本來說，在G7合作因應烏克蘭情勢，也有著眼「台灣有事」（台灣發生事態）預做準備。

●盼2023年戰勝俄羅斯 澤倫斯基激勵民眾「人人都是前線戰士」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預測2023年對俄羅斯戰爭將贏得勝利，他說勝利來自艱苦奮戰及外國夥伴的援助，而不是出於奇蹟。

他說：「今天我們只有一個願望，這不會經由奇蹟實現，而是通過我們的努力、抗爭、互助和人性實現…新年快樂！敬我們勝利的一年。」

●烏克蘭跨年遇空襲 澤倫斯基痛批俄羅斯「與魔鬼為伍」

烏克蘭多地響起空襲警報，首都基輔市中心更傳出10起爆炸聲響，釀成至少1死7傷。烏國總統澤倫斯基痛批，這次攻擊證明莫斯科「與魔鬼勾結」。

路透社報導，俄軍在3天內第2度發動大規模飛彈攻擊，導致基輔1間旅館和1棟住宅嚴重受損。烏國能源部長加盧申科（German Galushchenko）在Facebook發文表示，攻擊並未對國家電力系統造成嚴重破壞。

●俄羅斯無人機跨年來襲 烏克蘭擊落45架

烏克蘭空軍說，在全國迎接新年之際，防空部隊連夜擊落45架俄羅斯無人機。

法新社報導，在除夕襲擊中，莫斯科以飛彈和伊朗製造的無人機攻擊基輔和其他烏克蘭都市。

烏克蘭空軍在聲明中說，防空部隊摧毀45架「見證者」（Shahed）無人機。聲明中說，除夕夜擊落13架無人機，元旦又擊落32架。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120101