俄軍不甩新年再襲烏克蘭 基輔多起爆炸至少1死7傷

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（中央社基輔31日綜合外電報導）英國軍方稍早才指出，俄羅斯軍隊恐會在未來幾天再發動攻擊，以試圖削弱烏克蘭於新年假期的士氣，烏克蘭全國各地今天便響起空襲警報，首都基輔傳出10起爆炸聲，至少1死7傷。

●基輔再遭空襲傳出10起爆炸 至少1死7傷

烏克蘭全國各地31日響起空襲警報，首都基輔市中心更傳出10起爆炸聲響，釀成至少1死7傷。烏克蘭官員不久前才警告，俄羅斯可能在跨年之際再度對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前已警告，莫斯科可能會再度攻擊，目的是讓烏克蘭人「在黑暗中慶祝新年」。

基輔原本沉浸在跨年慶祝氣氛中，午餐時刻卻響起空襲警報，民眾匆忙逃到防空地點避難。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，其中一起爆炸發生在首都索洛米揚卡區（Solomyanskyi）的一個住宅大樓區域，另外2個區也傳出爆炸。

克里契科在社群媒體寫道：「基輔有1名年長男性死亡，在索洛米揚卡區…2起爆炸造成另外7人受傷。」

在基輔遭到數起爆炸震撼後，基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在社群平台Telegram指出：「恐怖分子國家發射數波飛彈來祝我們新年快樂，但我們將堅毅不搖。」

●新年戰火不歇 英情報：俄軍會再攻擊挫烏克蘭士氣

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將進入2023年，英國國防部發布每日情報公告指出，俄國軍隊可能會在未來幾天再度發動攻擊，以試圖削弱烏克蘭人於新年假期的士氣。

英國國防部31日在推特發文表示，今年12月29日，俄羅斯軍隊向烏克蘭發動另一波遠程攻擊，再次主要針對供電系統。

貼文寫道，從10月以來，俄軍一直維持著每7天到10天進行一波密集空襲的整體模式，俄國幾乎肯定會繼續採用這種手法，試圖擊垮烏克蘭防空系統。

英國國防部還說，然而實際的可能性是，俄軍恐會打破每7天到10天發動密集空襲的模式，將於未來幾天再次發動攻擊，以試圖削弱烏克蘭人在新年假期時的士氣。

●侵略烏克蘭戰事不順 俄羅斯防長仍稱勝利在望

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）31日在新年視訊致辭中表示，俄國戰勝烏克蘭是「必然會發生的」，他還讚許了俄軍官兵的英勇作戰。

長達1000公里前線的血腥戰鬥仍持續進行，俄羅斯從俄烏戰爭的頭幾個月以來就沒再奪下任何新的領土。

蕭依古指出，前線情勢仍然「艱困」，他還抨擊烏克蘭和西方國家試圖遏制俄羅斯。

蕭依古說道：「我們在艱難的軍事政治情勢中迎接新年。」

他也告訴俄羅斯官兵：「勝利就如同新年一樣，是必然會到來的。」

●國際制裁牽連 俄國權貴2022年損失約950億美元

英國「衛報」（The Guardian）報導，西方國家為了俄羅斯揮軍入侵烏克蘭一事祭出嚴苛制裁後，俄國最富裕的權貴今年已損失近950億美元（約新台幣2.9兆元），相當於每天蒸發3.3億美元。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），英格蘭足球超級聯賽球隊切爾西（Chelsea FC）前老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）損失最為慘重，今年身價大跌57%到78億美元。

阿布拉莫維奇是最早遭到英國制裁的俄國權貴之一，先前英國高官指控他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權有「明顯掛鉤」，是「雙手沾滿鮮血」的俄國富商之一。

根據這項指數，蒲亭密友、能源投資富豪季姆琴科（Gennady Timchenko）的財富也蒸發48%到118億美元，蒲亭另一名盟友克里莫夫（Suleiman Kerimov）的身價也大減41%到90億美元。

彭博每日更新名單追蹤的24名富裕俄羅斯人，今年共損失約950億美元。（編輯：陳彥鈞）1111231