澳洲黃金海岸2架直升機空中相撞 4死3人情況危急

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澳洲黃金海岸2日兩架直升機空中相撞造成4人死亡，另有3人情況危急。（圖取自網頁abc.net.au）

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（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲警方表示，昆士蘭州觀光景點黃金海岸（Gold Coast）今天發生兩架直升機空中相撞事件，造成4人死亡，另外有3人情況危急。

從澳洲廣播公司（ABC）的現場照片可以看到，一架直升機翻落在距海岸數英尺的沙洲上，直升機的旋翼則在不遠處。

事故發生後的影像顯示，一架亮黃色搜救直升機降落在附近的沙灘上，旋翼仍轉動，周遭有許多救援人員。

警方和救援船艇在遍佈機身殘骸的沙洲外待命。

另一架直升機似乎大致毫髮無傷，事故現場就在熱門景點海洋世界主題公園（Sea World）不遠處。

昆士蘭州警方代理督察沃瑞爾（Gary Worrell）說：「這兩架直升機相撞後，在海洋世界度假村外迫降，並降落在沙灘與沙洲。」

「結果造成4人喪生，其他3人送醫，目前情況危急。」

沃瑞爾說，這兩架直升機，1架似乎正起飛，另一架則準備降落。不過，他說。真實情況仍有待空難調查人員調查認定。

安全降落的直升機擋風玻璃損壞，另一架直升機墜毀、翻覆。

「現場民眾和警方試圖救出人員，然後展開急救，將人員從翻覆的機身送到安全地點。」

澳洲交通安全局說，這是一起「空中相撞」事件，已經展開調查。

聲明中還說，調查人員很快將抵達現場檢查機身殘骸，繪製事故現場圖。初步報告將在6至8週內出爐。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120102