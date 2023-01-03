功成身退 美眾院國會暴動調查委員會解編

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯邦眾議院的2021年1月6日國會山莊暴動事件調查特別委員會，日前完成18個月旋風式調查並將後續工作與起訴前總統川普的建議提交司法部後，將正式解編。

美聯社報導，眾院新科議員3日宣誓就職後，國會山莊暴動事件調查特別委員會（Jan. 6th Select Committee）就正式結束。隨委員會許多成員離開，剩餘的助理過去兩週忙於公布資料，包括長達800多頁最終報告、約200份的證人口述及用於支持結論的文件。

民主黨籍的委員會主席湯普森（Bennie Thompson）和共和黨籍副主席錢尼（Liz Cheney）今天在解編信裡說：「對要阻止日後再發生其他想推翻選舉的算計，究責至關重要，我們已進行一系列刑事轉介，司法體系將負責接手後續工作。」

諸如數百名證人訪談錄影等相關資料暫不會馬上公開，委員會正把這些影片和其他一些紀錄送至國家檔案局（National Archives）；依法國家檔案局於50年後須公開。

委員會成員表示，不選擇現在公開是因為編輯和刪減敏感資訊的工程過於浩大。

但即將上任的新任共和黨籍眾院領袖或許會設法提前取得這些資料。在1月1日新發布的一批眾院規則提案裡，其中一項要求國家檔案局需將一切與特調會有關的記錄回繳眾議院，時間不得遲於1月17日。

目前不清楚共和黨1月3日掌控眾議院後要如何處置這批特調會的資料。

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調查特別委員會上月19日建議司法部應就國會山莊暴動事件起訴前美國總統川普涉嫌煽惑動亂，並於22日公布最終調查報告，援引美國憲法修正案建議不得讓川普參與公職。

當時包括「華爾街日報」等美國媒體指出，隨最終報告出爐與特別委員會功成身退，對川普的控罪及阻止他參與公職的戰線將轉移到司法部。但司法部高層已表明，川普在國會山莊暴動事件裡有無觸法正由多名聯邦檢察官分別調查，不太可能受到這份眾院報告影響。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1120103