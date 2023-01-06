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拜登華府簽署弔唁簿 向榮休教宗本篤十六世致哀

2023/1/6 13:04
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統拜登今天在華府為前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）簽署弔唁簿，在本篤十六世的安息彌撒於梵蒂岡（Vatican City）舉行之際，向這位前教宗致哀。

本篤十六世2022年12月31日辭世，享耆壽95歲。他於2013年以心力和體力日益衰退為由，辭去教宗職位，成為近600年來首位退位的教宗。

路透社報導，拜登是虔誠的天主教徒，在本篤十六世過世後，拜登讚揚他是「德高望重的神學家，他秉持原則和信仰，將一生獻給教會」。

拜登在弔辭中寫道，本篤十六世是傑出的學者和「聖人」。

拜登寫道：「我將永遠珍惜他擔任教宗時，和我在梵蒂岡討論天主教神學的時光。他是偉大的神學家，我在短短數小時內學到很多。」

民主黨籍的拜登因為支持墮胎權，在天主教教會中受到部分人士批評。本篤十六世辭世，對保守派人士來說是一大損失，他們支持本篤十六世所倡導更為傳統的天主教教會。

拜登在梵蒂岡駐華府使館簽署弔唁簿。副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天晚間也前往簽署了弔唁簿。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120106

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