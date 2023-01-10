印尼學者：北京及台灣立委都尋求當地華人支持

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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼華裔學者賴劍文投書印尼媒體稱，從中國大陸任命宋濤接任國台辦主任及國民黨籍立委日前訪問印尼，都是為了尋求印尼華人的支持，但他認為印尼華人已是印尼一分子，不需在國共間選邊站。

印尼總統大學（President University）國際關係講師賴劍文（Harryanto Aryodiguno）9日投書羅盤報（Kompas），以「北京與台北在海外尋求支持，印尼該如何面對？」為題，探討宋濤接任國台辦主任與國民黨籍立委訪問印尼之間的關係，並稱共產黨及國民黨積極拉近與印尼的距離，但印尼華人不需在國共間選邊站。

他寫道：「雖然宋濤並非福建人，但有和福建人工作、相處的生活經驗，和台灣及東南亞多數華人社群一樣，理解福建文化。作為國台辦主任，宋濤雖然和東南亞華人沒任何連結，但仍能顯見北京希望透過相同文化促進與東南亞華人社群的關係，進而得到支持。」

賴劍文在文中指出，國民黨也試圖與印尼華人社群拉近關係。上週，國民黨前主席、立法委員江啓臣和同黨立委吳斯懷、溫玉霞、游毓蘭四人訪問印尼，並與當地台商、華社、國會議員及智庫學者見面，強調印尼作為台灣與東南亞關係中的橋梁，其地位相當重要。

賴劍文在該投書中細數印尼與台灣及中國大陸的關係，並強調印尼華人不應捲入國共紛爭，「因為印尼華人已是印尼的一部分，在經歷過去排華事件及血腥暴動後，（印尼華人）已愈來愈有公民意識。他們作為國家的一分子，也已是印尼不可分割的一部分」。

他並寫道，印尼是東南亞的大國，在貿易、經濟和政治上，對台灣和北京都有著至關重要的位置，因此北京才會任命（熟悉福建文化的）宋濤接任國台辦主任，國民黨也才會如此重視東南亞華人社群。

賴劍文強調，印尼政府必須趁勢更積極地透過外交政策接近國際社會，並稱「共同利益是建立繁榮社會，而共同敵人則是根除恐怖主義、傳染病疫情和貧困問題」。

賴劍文博士為印尼華裔學者，長年研究中國及兩岸政治，並曾赴台灣唸書多年，他的學士、碩士及博士學位皆從台灣大學取得。（編輯：周永捷）1120110